الملك سلمان يدعو إلى وقف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية أدانت أشكال التطرف والعنف والإرهاب كافة، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

وأضاف: ”قامت عليها المملكة العربية السعودية على قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة والتي لا تزال تؤكد سلامة هذا المنهج ودوره في حماية بلادنا العزيزة وتحقيق أمنها ورخائها ومنعتها في مواجهة كافة محاولات اختطاف المجتمع _ يميناً أو يساراً_ عن هذا الوسط العدل الذي جاء به ديننا الإسلامي الحنيف، والتأكيد على نقاء الشريعة الإسلامية من كل فكر دخيل عليها، إيمانًا بأن الدين شرع مطهر وليس رأيَا يُرتجل، وأن كل رأي ليس معصومًا في المطلق، مع تقديرنا للاجتهادات المسندة بالأدلة القاطعة لعلماء الأمة ومفكريها التي أثرت العلوم الإسلامية والإنسانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة اليوم في حفل افتتاح المؤتمر الدولي حول “ قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة“، وإعلان ”وثيـقة مكة المكرمـة“ الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي.

وتابع قائلًا: ”لقد أدانت المملكة العربية السعودية كافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، وواجهتها بالفكر والعزم والحسم، وأكدت براءة الإسلام منها، وطالبت بأنّ تسود قيم العدل المجتمعات الإنسانية كافة، وأخذت على عاتقها العمل على نشر السلام والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية“.

وإننا في المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من التزامنا بهدي الشريعة في أفقها الوسطي المعتدل، ومن مسؤوليتنا الإسلامية عن قدسية القبلة الجامعة ومهوى أفئدة المسلمين، نجدد الدعوة إلى إيقاف خطاب العنصرية والكراهية أيًّا كان مصدره وذريعته، كما ندعو إلى الإصغاء لصوت الحكمة والعقل، وتفعيل مفاهيم التسامح والاعتدال، مع تعزيز ثقافة التوافق والتصالح، والعمل على المشتركات الإسلامية والإنسانية.

وكان المؤتمر الدولي حول “ قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة“بدأ أعماله بالقرآن الكريم ، ثم ألقى مفتي الجمهورية اللبنانية الدكتور عبداللطيف دريان كلمة أوضح فيها أهمية المشاركَة في المؤتمرِ العالميِّ الذي تنظمُه رابطةُ العالم الإسلامي بعنوان : (قيمُ الوسطيةِ والاعتدالِ في نصوصِ الكتابِ والسنة) ، برعايةٍ كريمةٍ من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمان بن عبد العزيز، حفظه اللهُ .

وبيَّن أن هذا المؤتمر العالمي يأتي انعقاده في رحابِ مكةَ المكرمة وفيها قِبلةُ العربِ والمسلمين، ومن أرضِ المملكة العربية السعودية مملكةِ الحزمِ والعزمِ والخيرِ والعطاءِ ، الحريصةِ والمؤتمنةِ على القضايا العربيةِ والإسلاميةِ المحقةِ، بتوجيهٍ كريمٍ ومباشر، من خادم الحرمين الشريفين، الحريصِ على رفعة وعز الأمتين الإسلامية والعربية .