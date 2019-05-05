نائب إيراني يهدد بضرب أمن إنتاج نفط السعودية والإمارات

أطلق نائب بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد، تصريحات تطاول فيها على السعودية والإمارات وهدد باستهداف بلاده أمن إنتاج النفط في البلدين، في موقف يعكس النوايا الحقيقية لصناع القرار في طهران.

وقال النائب هدايت الله خادمي، في حديث صحفي أجرته معه وكالة أنباء العمال الإيرانية ”إيلنا“: ”إن السعودية والإمارات وهذه الدول التي حينما كان رؤساها يأتون إلى إيران كان يستقبلهم محافظ عبادان كحد أقصى من درجات المسؤولين، نحن من أوجدنا لهم الأمن وإن لم تكن إيران لكانوا أسرى لصدام (الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين)، إذ قدمنا لهم يد الأبوة والأخوة“.

وقال إنه في حين أن هذه الدول الصغيرة في الوقت الراهن كانت ضمن دعمنا وحمايتنا تريد استبدال حيز نفطنا، إذ يمكنها أن تقوم بهذا الأمر ولكن فقط على الورق ومن حيث الكم العددي.

وهدد الرياض وأبو ظبي في هذا الصدد بقوله: ”إذا قامت هذه الدول (السعودية والإمارات) بهذا الأمر – وهو زيادة نسبة إنتاج نفطهم في غياب نفط إيران في الأسواق العالمية- فيجب علينا أن نضرب أمن إنتاج نفطهم ونضعه في خطر، بدلًا من أن نذهب ونقول إننا سنغلق مضيق هرمز فهذه خطوة ستأتي لاحقًا، ولكن الآن يجب أن ترى السعودية والإمارات أننا جادون في هذا الأمر“.

وأضاف ”إذا علمت السعودية والإمارات أن هذا يعني الحرب، لما قاموا بهذه الخطوة؛ لأن هذا سيضرب الأسواق والاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن نتعامل بشكل نشط وألا نجلس ننتظر ما ستقوله الولايات المتحدة حتى نرد عليه ولكي لا نكرر مسألة وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب ثم نصدر قرارًا ضعيفًا في البرلمان وبالتالي لا نسمح أن يأخذوا مكاننا، إذ يجب أن نرسل اليوم رسالة فيزيائية وشفاهية إلى السعوديين، حتى يعلموا أن مع أصغر حركة سيتم وقف إنتاجهم ولن يُنتج ثانية إذا أرادوا استبدال نفط إيران“.