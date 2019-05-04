تعذر رؤية الهلال في السعودية.. والكويت تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

أعلن عدد من المراصد ولجان الترائي السعودية، تعذر رؤية ھلال شھر رمضان المبارك، مساء الیوم السبت.

وينتظر السعوديون أن يحسم بيان للمحكمة العلیا يتوقع صدوره لاحقًا، موضوع رؤية الھلال بشكل رسمي، حيث يتوقع أن تعلن أن غدًا الأحد، ھو المكمل للثلاثین من شعبان الجاري.

وكانت المحكمة العلیا قد دعت عموم المسلمین في المملكة لترائي ھلال شھر رمضان المبارك.

بدورها أعلنت الكويت أن يوم الأحد سيكون متمم شهر شعبان، وأن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي العراق أعلن ديوان الوقف السني، بداية شهر رمضان‎ ستكون يوم الإثنين.