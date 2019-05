قرقاش: السخط السياسي في السودان تعبير عن رفض الحكم العسكري الطويل للإخوان

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن السخط السياسي الحالي في السودان، مرده رفض الشعب حكم جماعة الإخوان المسلمين الطويل.

وقال قرقاش بتغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مساء اليوم السبت: ”من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل“.

وأضاف: ”بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان“.

Important to remember that current political discontent in Sudan is primarily rejection of the Muslim Brotherhood’s long military rule. As Sudan searches for an equilibrium between change & stability, the Brotherhood’s role cannot be masked.

