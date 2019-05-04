قرقاش: السخط السياسي في السودان تعبير عن رفض الحكم العسكري الطويل للإخوان

قرقاش: السخط السياسي في السودان تعبير عن رفض الحكم العسكري الطويل للإخوان

المصدر: فريق التحرير

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن السخط السياسي الحالي في السودان، مرده رفض الشعب حكم جماعة الإخوان المسلمين الطويل.

وقال قرقاش بتغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مساء اليوم السبت: ”من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض لحكم جماعة الإخوان المسلمين العسكري الطويل“.

وأضاف: ”بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان“.

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