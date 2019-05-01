أمير قبيلة العوازم الكويتية يعتذر لأهالي البصرة

تناقلت حسابات إخبارية كويتية اعتذارًا منسوبًا لأمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع موجهًا إلى أهالي البصرة في العراق، وذلك عما بدر منه خلال حديثه في حملة جمع ديَة الإعلامية الراحلة هداية السلطان، والذي أثار استياءً شديدًا في العراق عامة والبصرة خاصة.

وقال الشيخ بن جامع: ”أتقدم بالاعتذارعن ما ورد خلال اجتماع قضية خالد نقا وما تم فهمه بطريقة خاطئة عندما تطرقت إلى مدينة #البصرة العريقة، وعلى هذا النحو أقدم خالص اعتذاري إلى البصرة وأهاليها الكرام الذين تربطنا بهم علاقات أخوية ونسب والله أعلم بالنيات“.

وكان أمير قبيلة العوازم ذكر في كلمة له أثناء جمع ديَة للإفراج عن قاتل السلطان وهو المواطن خالد نقا العازمي، أن ”الراقصات ليست من فريج العوازم إنما كانت تأتي من البصرة، وإن نساءنا لا يملكن إلا كتاب الله وسنة رسوله“.

وأشاد عدد من النشطاء والدعاة الكويتيين باعتذار أمير قبيلة العوازم، مبينين أن ”ما صدر عنه كان زلة لسان غير مقصودة، وأن العلاقات التي تجمع البلدين هي علاقات أخوية وجوار، مطالبين بعدم تأجيج الخلافات بين البلدين والشعبين بسبب كلمة غير مقصودة من شخص اعتذر عنها لاحقًا“.

وكان عدد من المواطنين العراقيين في البصرة اعتصموا قرب مقر القنصلية الكويتية مساء الأربعاء؛ احتجاجًا على التصريحات التي صدرت عن أمير قبيلة العوازم، حيث قاموا بإنزال العلم الكويتي من أعلى القنصلية.