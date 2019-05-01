تصريحات شيخ قبلي كويتي عن ”أفعال الخلاعة“ تثير غضبًا في العراق (فيديو)

أثارت تصريحات الزعيم القبلي الكويتي فلاح بن جامع، والتي اتهم فيها نساء محافظة البصرة بممارسة ”أفعال الخلاعة“ في الكويت، استياءً وغضبًا شعبيًا وسياسيًا في العراق.

وتظاهر مساء يوم الأربعاء العشرات من المواطنين في محافظة البصرة، قرب مقر القنصلية الكويتية؛ احتجاجًا على التصريحات التي صدرت عن ”بن جامع“ ووصفوها بأنها تسيء لنساء البصرة.

وشن مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا وانتقادًا للحكومة العراقية، وذلك لعدم إصدارها أي موقف بخصوص التجاوز على المرأة العراقية.

من جانبه، قال عدي عواد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة: إن ”ما صدر من كلام معيب ومسيء بحق المرأة العراقية والبصرية على وجه الخصوص من قبل أحد الشخصيات الكويتية، هو أمر مرفوض، وعلى الحكومة العراقية التحرك لمنع أي تجاوزات على الشعب العراقي من أي دولة كانت“.

وأضاف عواد أن ”هناك بعض الكويتيين يحاولون من جديد إشعال الاحتقان بين الشعبين العراقي والكويتي، لأسباب تافهة، خصوصًا أن هناك من يؤجج هذه الفتنة لأسباب سياسية“.

وعبّر النائب عن خشيته ”من عودة هؤلاء لتصدر المشهد من جديد ومحاولة تعكير الأجواء بين الكويت والعراق، خصوصًا وأن هناك تفاهمًا وأجواء طيبة“، وهو لا يرضي بعض النفوس المريضة على حد وصفه.