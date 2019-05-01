الكويت تحاكم الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بحبس الإعلامية اللبنانية جورجيت أبو مراد، سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار (16,500 دولار) في قضية التعدي على الذات الإلهية، حسب ما أوردته وسائل إعلام كويتية.

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محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وأمانة سر ناصر دكسن تقضي بحبس المذيعة جورجيت ابو مراد سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 5000 دينار في قضية التعدي على الذات الالهية pic.twitter.com/GApfeinv40 — أمن ومحاكم (@mediacourt) May 1, 2019

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكثر من عام، حيث قامت جورجيت عبر برنامجها ”سوالف ضحى“ على قناة الشاهد الكويتية بالسخرية والعيب في الذات الإلهية، بعبارات على غرار ”الله مش فاضي لكل الوقت لالنا“، ”كان عنا خبرية في لبنان يعمل لوتو (يانصيب) وكان في واحد كل يوم يقوله يارب ربحتي اللوتو وآخر شي طلع ربنا وظهر له وقاله ياخي اسحب ورقة لاربحك“، ”الله أوقات بيكون مش فاضي“، ”أوقات تبقى عاجقة (وقته مزدحم) عليه“.

وكانت جورجيت، آنذاك، قد ردت على الاتهامات، مبررة أن ”الفيديو تم تقطيعه“، وأن ”اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم“، مضيفة: ”المقصد ربنا والسلام على اسمو، نحنا كلنا تحت رايتو، شايفنا كلنا سوا، يعني ما واحد بس يقعد وينطر الفرج بس من ربه بدون ما يشتغل، هذا كان مقصدي بالموضوع، بس لان اختلاف الثقافة واللهجة، تحور كلامي وانفهم خطأ، أنا بدي اعتذر على كلامي اللي انفهم خطأ، ما كنت بقصد إساءة لأي دين من الأديان، أو أي شخص فهم مني غلط، كل المسألة إني لبنانية وجاي من بيئة لبنانية، فانفهمت خطأ بشكل مش مقصود (..) وبدي ارجع اعتذر مرة ثاني على الشي اللي صار“.

وكان ما قالته الإعلامية اللبنانية قد تسبب بتقديم شكوى ضدها للنيابة العامة، بتهمة العيب بالذات الإلهية والسخرية منها.