فيديو غريب يقود سيدة وموظف مواقف إلى التحقيق في دبي

أعلنت شرطة دبي، يوم الثلاثاء، استدعاء سيدة وموظف مواقف سيارات، بعدما قام الأخير بالجلوس على سيارتها في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للموظف حينما كان يجلس على مقدمة مركبة السيدة، في محاولة منه لمنعها من مغادرة المركبة.

وذكرت الشرطة أنها أحالت كلًا من الرجل والسيدة اللذين ظهرا في مقطع الفيديو إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد فيصل القاسم، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ”أن شخصًا (عربي الجنسية) يعمل في مواقف سيارات أحد الفنادق في منطقة بر دبي، قام بالجلوس على سيارة سيدة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.

وأضاف أن الرجل برر تصرفه بعد استدعائه مع السيدة للحضور إلى مركز شرطة بر دبي، بأنه حاول منعها من المغادرة نظرًا لخلاف بينهما، حيث أفاد بأن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أكدت السيدة بدورها أنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة“.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، رجلًا يجلس على مقدمة سيارة ”كيا بيكانتو“ صغيرة، فيما كانت تقف على الإشارة أمام دبي القابضة بشارع جميرا.

وحاولت المرأة التحرك بالسيارة رغم جلوس الرجل فسقط على الأرض، لكنه عاد ورمى نفسه على مقدمة السيارة بإصرار، ما دفع المرأة للتحرك بعنف أكثر، محاولة التخلص من الرجل، الذي أصر بدوره على التمسك بمقدمة سيارتها.

#شرطة_دبي تستدعي سيدة وموظف مواقف سيارات قام بالجلوس على سيارتها في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة نظراً لخلاف بينهما، حيث أفاد الشخص بأن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة. pic.twitter.com/XN9GgM87eD — ﮼مصادر،إخبارية (@ma9ader_news) April 30, 2019

وذكرت الشرطة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.