فيديو غريب يقود سيدة وموظف مواقف إلى التحقيق في دبي

أعلنت شرطة دبي، يوم الثلاثاء، استدعاء سيدة وموظف مواقف سيارات، بعدما قام الأخير بالجلوس على سيارتها في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للموظف حينما كان يجلس على مقدمة مركبة السيدة، في محاولة منه لمنعها من مغادرة المركبة.
#أخبار | بعد تداول #فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي#شرطة_دبي تحيل الرجل والسيدة إلى الجهات المختصة
التفاصيل: https://t.co/s9WGEsinFV pic.twitter.com/IYZQg9VlrH
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) April 30, 2019
وذكرت الشرطة أنها أحالت كلًا من الرجل والسيدة اللذين ظهرا في مقطع الفيديو إلى الجهات المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وقال مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد فيصل القاسم، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى ”أن شخصًا (عربي الجنسية) يعمل في مواقف سيارات أحد الفنادق في منطقة بر دبي، قام بالجلوس على سيارة سيدة في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة؛ بسبب خلاف نشب بينهما.
وأضاف أن الرجل برر تصرفه بعد استدعائه مع السيدة للحضور إلى مركز شرطة بر دبي، بأنه حاول منعها من المغادرة نظرًا لخلاف بينهما، حيث أفاد بأن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أكدت السيدة بدورها أنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة“.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، رجلًا يجلس على مقدمة سيارة ”كيا بيكانتو“ صغيرة، فيما كانت تقف على الإشارة أمام دبي القابضة بشارع جميرا.
وحاولت المرأة التحرك بالسيارة رغم جلوس الرجل فسقط على الأرض، لكنه عاد ورمى نفسه على مقدمة السيارة بإصرار، ما دفع المرأة للتحرك بعنف أكثر، محاولة التخلص من الرجل، الذي أصر بدوره على التمسك بمقدمة سيارتها.
#شرطة_دبي تستدعي سيدة وموظف مواقف سيارات قام بالجلوس على سيارتها في محاولة لاعتراضها ومنعها من القيادة نظراً لخلاف بينهما، حيث أفاد الشخص بأن السيدة أعطته تذكرة موقف تعود لسيارة أخرى، فيما أفادت السيدة بأنها قامت بدفع أجرة الموقف وسلمته التذكرة الصحيحة. pic.twitter.com/XN9GgM87eD
— ﮼مصادر،إخبارية (@ma9ader_news) April 30, 2019
وذكرت الشرطة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
في الواقع هذا خطأ جسيم وغير حضاري وهو خطأ مشترك من الطرفين وأتمنى من شرطة دبي محاسبة الطرفين محاكمتهما ومعاقبتهما لما في ذلك من تعريض حياة الناس للخطر ومخالفة الأنظمة المعمول بها في الدولة ولا يوجد اي مبرر مقنع لمثل هذا التصرف الهمجي المسيء للدولة وحضارتها بشكل عام . pic.twitter.com/VvNuES3AiW
— abdelrahman al-ali (@3bdrahmanMatar) April 30, 2019