فلسطيني يتهم تركيا بقتل شقيقه المتهم بالتجسس لصالح الإمارات

نفت عائلة فلسطينية من قطاع غزة، مزاعم الأمن التركي حول انتحار ابنها في السجون التركية، مؤكدة أن ابنها لم ينتحر بل تم قتله داخل السجن.

جاء ذلك بعد إعلان تركيا، أن المواطن الفلسطيني المعتقل لديها زكي مبارك حسن، انتحر في أحد سجونها، بعد أن زعمت تجسسه لصالح الإمارات.

وقال زكريا مبارك حسن، شقيق زكي، إن ”شقيقه لم ينتحر وإنما تم قتله أثناء اعتقاله داخل السجون التركية“، نافيًا ما ورد في الإعلام التركي حول انتحار شقيقه.

وطالب حسن بإجراء تحقيق في مقتل أخيه، مطالبًا السفارة الفلسطينية في أنقرة بالتدخل وإظهار النتائج الحقيقية، بعيدًا عن المزاعم الإعلامية التركية.

ولم تقدم تركيا أي دليل حتى الآن على الانتحار المزعوم، فيما قال مصدر دبلوماسي لـ“إرم نيوز“ إن المتهم المفترض قد يكون توفى تحت التعذيب الشديد من السلطات التركية التي يبدو أنها لم تجد خلال الأيام الماضية أي أدلة تدعم اتهامها للإمارات.