قرقاش: تطاول وزير الخارجية الإيراني على رموز الإمارات والسعودية مرفوض

رفض أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية بدولة الإمارات، تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تحدث فيها للإعلام الأمريكي عن أزمة بلاده مع أمريكا، متهجمًا على دور السعودية والإمارات المتحالفتين ضد نفوذ طهران في المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم الاثنين: ”تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوجه“.

وأضاف الوزير الإماراتي: ”الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها، والخروج من أزمتها يتطلب نهجًا واقعيًا. استهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط“.

تطاول وزير الخارجية الإيراني في الإعلام الأمريكي على رموز الإمارات والسعودية مرفوض وعجز في المنطق والتوّجه، الظروف التي تحيط بإيران من صنع يديها والخروج من أزمتها يتطلب نهجا واقعيا، إستهداف قيادتنا قول مردود ولا يسعف إيران في محنتها بل يعقد المشهد المحيط. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 29, 2019

وكان وزير خارجية إيران قد زعم في لقاء مع شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، الاثنين، أن فريقًا في الإدارة الأمريكية مع دول أخرى في الشرق الأوسط يدفعون الولايات المتحدة للصدام مع إيران.

وادعى ظريف أن الفريق الذي تحدث عنه ويسعى لتصعيد التوترات بين أمريكا وإيران يضم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وإسرائيل والسعودية والإمارات.

وتابع: ”لقد أظهروا جميعًا مصلحة في جر الولايات المتحدة إلى الصراع، ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ذلك“، بحسب قوله.

وأوضح في مقابلة أخرى مع شبكة ”سي بي اس“ أدعوه فريق المجموعة ”ب“ الذي حاول دائمًا خلق التوتر، والذي يعتمد استمرار وجوده على التوتر. السفير بولتون، الـ“ب“ الأولى، ”بيبي نتنياهو“ هو الـ“ب“ الثانية، ”بن زايد“ هو الـ“ب“ الثالثة، و“بن سلمان“ هو الـ“ب“ الرابعة.