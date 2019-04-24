الكويت تبعد وافدين عقب تجولهما بأسلحة هوائية

أصدرت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الأربعاء، قرارًا بإبعاد وافدين اثنين من إحدى الجنسيات العربية، عقب ضبطهما بسبب تجولهما بسلاحين هوائيين في منطقة أبو حليفة بمحافظة الأحمدي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: إن قرار الإبعاد بحق الوافدين صدر عقب ضبطهما بعد تداول مقطع فيديو لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء تجولهما بسلاحين هوائيين بمنطقة أبو حليفة.

وأضاف بيان الوزارة أن قرار الإبعاد صدر بحق الوافدين المذكورين إداريًا لما تقضيه المصلحة العامة، مؤكدةً تصديها لأي مخالفة للقانون وبذلها الجهد اللازم لضبط المخالفين والمطلوبين.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتسعى السلطات لحفظ الأمن وتطبيق القانون على الجميع، والذي يصل إلى حد إبعاد الوافدين في بعض المخالفات والجرائم.