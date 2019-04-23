الكويت.. ضبط خليجي متهم بـ11 عملية سرقة

ألقت الأجهزة الأمنية، في محافظة الجهراء الكويتية، القبض على وافد خليجي مطلوب على ذمة قضايا سرقة سيارات في مناطق مختلفة في البلاد بمساعدة مواطن كويتي.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ المحلية ”اعترف الوافد الخليجي بقيامه بعمليات السرقة بمساعدة مواطن، حيث بلغ عدد السرقات 11 سرقة لسيارات في مناطق سعد العبدالله والجهراء“.

وتم الكشف عن السرقات عند أخذ بصمة المواطن بالأدلة الجنائية حيث تبين مطابقتها للبصمات المجهولة المرفوعة من عدد من مواقع السرقات المسجلة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت القبض قبل أسابيع على اثنين من أشهر مجرمي الكويت في مجال السرقة، ويلقبان بـ ”الأخوان بابلو“، بعد تسجيل أكثر من 22 جريمة سرقة عن طريق الكسر لمركبات في مختلف مناطق البلاد.