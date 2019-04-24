موقع عبري: واشنطن أرسلت حاملتي طائرات للخليج لمواجهة إيران

قال موقع ”ديبكا“ العسكري إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت، لأول مرة منذ نحو عامين، حاملتي طائرات إلى منطقة الخليج كتحذير لإيران بشأن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، بعد قرار واشنطن وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني.

وقال الموقع إن حاملتي الطائرات ”جون ستينيس“ و“أبراهام لنكولن“ انضمتا إلى القوات البحرية الأمريكية العاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع.

وأضاف في تقرير نشره مساء أمس: ”تؤكد مصادر عسكرية أن هذا الانتشار غير العادي للقوات البحرية والجوية الأمريكية يهدف إلى إرسال تحذير لإيران بعدم القيام بأي عمل ضد الولايات المتحدة بعد قرار عدم تجديد الإعفاءات النفطية.“

وقال: ”اعتبرت المصادر أن حشد هذه القوة الضاربة كاف لمواجهة أية محاولة إيرانية لوقف حركة الملاحة في المنطقة بإغلاق مضيق هرمز أو خليج عدن في البحر الأحمر.“

ونقل التقرير عن نائبة قائد الأسطول السادس الأمريكي ليزا فرانشيتي قولها إنها ”فرصة نادرة لمجموعتين قتاليتين أمريكيتين أن تعملا جنبًا إلى جنب وبالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.“

وقال التقرير:“تفيد المصادر بأن فرانشيتي كانت تشير إلى القوات الأخرى في المنطقة وهي القوات البحرية البريطانية والفرنسية والإسرائيلية.“