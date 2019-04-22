مسؤول أمريكي: أي تحرك من إيران لغلق مضيق هرمز غير مقبول

قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردًا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني ”لن يكون مبررًا ولا مقبولًا“.

وأبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحفيين طالبًا عدم ذكر اسمه، أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الـ8، التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية“.

وأضاف، أن ”الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات“، مشيرًا إلى أن ”المسؤولين الأمريكيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة“.