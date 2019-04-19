تركيا تزعم اعتقال اثنين تتهمهما بالتجسس لحساب الإمارات

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مسوؤل تركي كبير لم تكشف هويته ولا منصبه، ادعاءات عن إلقاء تركيا القبض على اثنين من عناصر المخابرات اعترفا على حد زعمه بالتجسس لصالح الإمارات.

وحسب الوكالة ذكر المسوؤل التركي اليوم الجمعة، أن المتهمين المزعومين، اعترفا بالتجسس على رعايا عرب لحساب دولة الإمارات.

وأضاف المسؤول، أن بلاده تحقق فيما إذا كان قدوم أحد المقبوض عليهما إلى تركيا له صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول العام الماضي.

يذكر أن أنقرة وإعلامها يهاجمان الإمارات باستمرار عبر اتهامات متكررة لها بالتورط في مخططات ضد تركيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم تقدم أنقرة قط أدلة على هذه المزاعم.

ويقول محللون إنه مبني على خصومة سياسية مع الإمارات لتحالفها الوثيق مع السعودية ومصر ووقوفهم في وجه مشروع بسط نفوذ تركيا في العالم العربي من بوابة جماعة الإخوان المدعومة من أنقرة وقطر.