طائرة إغاثية إماراتية سعودية لمساعدة متضرري السيول في إيران (فيديو)‎

المصدر: أ ف ب

أرسل الهلال الأحمر الإماراتي بتوجيهات من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طائرة إغاثة إلى طهران لمساعدة المتضررين من الفيضانات، بحسب بيان.

وقال البيان الصادر عن هيئة الهلال الأحمر إنها سيرت طائرة ”على متنها 95 طنًا من الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمساندة المتأثرين من السيول في إيران“.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، فإن الشحنة الإغاثية تأتي في إطار المبادرة الإماراتية السعودية المشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة التي شهدتها إيران مؤخرًا.

من جهتها، ذكرت قناة الإخبارية الرسمية في السعودية أنه “ بتوجيهات الملك سلمان ودعم الأمير محمد بن سلمان، هيئة الهلال الأحمر تشارك في المبادرة السعودية الإماراتية المشتركة لتخفيف المعاناة عن المواطنين الإيرانيين بتسيير طائرة إغاثة إلى طهران“.

ويحتاج مليونا إيراني تضرروا من الفيضانات التي أسفرت عن 76 قتيلًا على الأقل في مختلف أنحاء البلاد منذ اذار/مارس، إلى مساعدة إنسانية، كما أعلنت الإثنين منظمة الهلال الأحمر غير الحكومية.

ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها ”أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 15 عامًا“، كما جاء في بيان.