البرهان يشيد بعلاقات السودان ”المتميزة“ بالسعودية والإمارات‎

أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بالعلاقات ”المتميزة“ بين بلاده وكل من السعودية والإمارات.

جاء ذلك، خلال لقاء البرهان في مكتبه بوزارة الدفاع، وفدًا سعوديًا إماراتيًا مشتركًا رفيع المستوى، بحسب بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

وذكر البيان، أن البرهان تلقى خلال لقائه الوفد المشترك، ”رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين، واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة“.

وفي ذات الإطار بحث الوفد السعودي الإماراتي مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو موسي، ”العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات“.

وجدد الوفد المشترك أثناء اللقاء، حرص الرياض وأبو ظبي على أمن السودان واستقراره.

ووصل الوفد الإماراتي والسعودي العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع عوض بن عوف، استقال بعد يوم من توليه المنصب جرّاء رفض شعبي، وخلفه ”عبد الفتاح البرهان“، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.