المجلس العسكري يُقيل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بالسودان

أقال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء اليوم الثلاثاء، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان، ضمن قرارات متتالية يصدرها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس.

وأصدر البرهان قبل ذلك قرارًا عسكريًا عين بموجبه الفريق الركن مرتضى عبدالله وراق، واليًا على الخرطوم.

وسبق أن أصدر المجلس العسكري قرارات بحل الحكومة المركزية والوقائية، وتكليف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات الـ18 في البلاد.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه المحتجون السودانيون، لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.

ومن بين مطالب المعتصمين، ”تسليم السلطة فورًا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها، لإدارة البلاد لمدة 4 سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة“.

والخميس الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018؛ تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.