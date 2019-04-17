الكويت.. متهمو ”ضيافة الداخلية“ يفجرون مفاجأة خلال اعترافاتهم

أكد المحامي الكويتي يوسف المحيش، عبر حسابه في موقع ”انستغرام“، ثبوت تورط وزير الداخلية السابق محمد الخالد في القضية التي عرفت إعلاميًا في الكويت بـ“ضيافة الداخلية”.

وقال المحامي ”المحيش“ أمام محكمة الوزراء خلال الجلسة التي انعقدت للنظر في الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية، إن متهمين في القضية، هم الشيخ أحمد الخليفة وعادل الحشاش ووليد الصانع، اعترفوا في النيابة العامة أنهم صرفوا شيكات بملايين الدنانير بعلم ومعرفة الوزير السابق محمد الخالد.

وتم تأجيل النظر في قضية ”ضيافة الداخلية“ ضد الوزير الخالد إلى تاريخ 11 حزيران/يونيو المقبل.

وسبق أن رفضت المحكمة طلبات جميع المتهمين المحبوسين لإخلاء سبيلهم، ورفضت طلبات المتهمين رفع منع السفر عنهم، وأمرت بمخاطبة مستشفى الفروانية للوقوف على حالة رجل الأعمال حمد التويجري الذي حضر وسط حراسة أمنية لظروفه الصحية.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

يذكر أن القضية الشهيرة المعروفة بـ ”ضيافة الداخلية“، بدأت قبل عامين، بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في ”الداخلية“، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.