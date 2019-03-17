بعد تحذيرهم من الغياب.. متهمو ”ضيافة الداخلية“ في الكويت يمثلون أمام المحكمة

حضر معظم متهمي قضية ”ضيافة الداخلية“ في الكويت، أمام محكمة الجنايات، اليوم الأحد، لبدء جلسة المحاكمة في قضية الفساد الشهيرة والمتورط فيها ضباط ورجال أعمال.

وجاء حضور المتهمين بعد تحذير المحكمة في وقت سابق من غياب المتهمين عن جلسات المحاكمة.

وشهدت قاعة المحكمة قبيل بدء الجلسة حضور أحد المتهمين من السجن على كرسي متحرك لعدم استطاعته السير على الأقدام، إضافة إلى تواجد عدد من أهالي المتهمين، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية بكافة المتهمين إلى محكمة الجنايات، في كانون الثاني/ يناير الماضي، دون استبعاد أي من المتهمين الذين بلغ عددهم 24 متهمًا.

وأصدرت المحكمة في جلستها السابقة في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، عدة قرارات تضمنت منع سفر جميع المتهمين وإيقاف من أخلي سبيله منهم عن العمل حتى الفصل في القضية، وتنبيه المتهمين المُخلي سبيلهم بالكفالة المالية، الالتزام بحضور جلسات المحاكمة وفي حال تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددًا.

وكانت النيابة العامة بدأت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه من ورد في تقرير اللجنة.