الأولى منذ أزمة ”العبدلي“.. وزير لبناني محسوب على حزب الله يزور الكويت

وصل وزير الصحة اللبناني جميل جبق إلى الكويت، الثلاثاء، في أول زيارة لوزير محسوب على حزب الله منذ أزمة ”خلية العبدلي“ التي تصاعدت عام 2017، والتي أعقبها إعلان عدد من دول الخليج للحزب كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات بحق عدد من قادته.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، يشارك الوزير اللبناني في الملتقى السنوي الحادي والعشرين لتطوير الرعاية الصحية العربية الذي يقام على مدى يومين ويبدا في العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

ووفق الوكالة، سيلتقي جبق مساء الثلاثاء، أبناء الجالية اللبنانية في الكويت.

وجبق، هو أحد 3 وزراء هم حصة حزب الله في الحكومة اللبنانية الأخيرة التي جرى تشكيلها قبل أشهر وتتكون من 50 وزيرًا.

وفي 21 يوليو/تموز 2017، طالبت الحكومة الكويتية، السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات ”تكفل ردع ممارسات تنظيم حزب الله التي تهدد أمن واستقرار الكويت“، عقب حكم قضائي كويتي أثبت ”مشاركة ومساهمة حزب الله في أفعال جرّمتها المحكمة في إطار القضية المعروفة بخلية العبدلي“.

وتعود قضية ”خلية العبدلي“ إلى 13 أغسطس/آب 2015، حيث أعلنت السلطات الكويتية ضبط عدد من المتهمين، مع كمية كبيرة من الأسلحة، عثر عليها في مزرعة في منطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية.

ومطلع سبتمبر/أيلول 2015، أسندت النيابة العامة الكويتية، مجموعة تهم إلى المتهمين بالقضية؛ أبرزها ”السعي والتخابر مع إيران وتنظيم حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر“.