لهذا السبب.. الكويت تحظر استيراد منتجات غذائية من دول أجنبية

أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حظر استيراد منتجات غذائية هندية وبريطانية وأمريكية.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية، عادل السويط، في بيان، إن اللجنة أوصت بحظر استيراد منتج ”لحم جاموس من دون عظم“ من الهند، للعلامة التجارية ”A L M“، والمنتج بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2018؛ لتلوثه ببكتيريا ”E.Coli O157“.

وأضاف أن الحظر يشمل منتجات هندية أخرى؛ بسبب ارتفاع نسبة المبيدات، منها الكزبرة الهندية للعلامة التجارية ”JAI ASHAPURA“ ، والشطة الحمراء المطحونة والكركم للعلامة التجارية“ FATIN“ .

ويشمل الحظر أيضًا: الشاي الأسود الخشن الكثيف، للعلامة التجارية “ HI-TEA“، والأرز والحبوب للعلامة التجارية “ JAYA RICE“ .

كما قررت اللجنة حظر استيراد منتج ”chocolate chunks“، للعلامة التجارية ”Waitrose“ من بريطانيا، ومنتج ورق عنب كاليفورنيا للعلامة التجارية ”أورلاند“، من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تذكر اللجنة الكويتية، في بيانها، أسباب حظر المنتجين البريطاني والأمريكي.