توصية بتحديد مدة إقامة الوافد 5 سنوات في الكويت

أوصت اللجنة ”العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية“، في الكويت، بتحديد مدة إقامة الوافد بـ5 سنوات فقط، في حين رفعت اللجنة توصيتها هذه إلى الحكومة، للسير في الإجراءات القانونية ودخولها حيز التنفيذ.

وحسب ما جاء في صحيفة ”القبس“ المحلية، فإنه في حال صدور قرار رسمي بناء على هذه التوصية، فسيكون على الوافد لزامًا العودة إلى بلاده بعد مرور 5 سنوات من دخوله البلاد، ولن يسمح له أن يبقى على الأراضي الكويتية أكثر من ذلك.

وطبقًا للإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية للعام 2018، فإن عدد الوافدين في الكويت بلغ 3 ملايين و202 ألف و188.