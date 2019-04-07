الكويت ترسل طائرة إغاثة ثانية لمساعدة متضرري السيول بإيران

أقلعت طائرة إغاثية ثانية من الكويت، الأحد، محملةً بالمساعدات الإغاثية لمتضرري السيول والفيضانات التي ضربت عدة مناطق في إيران قبل أيام، وذلك بعد يومين من إرسال الطائرة الأولى.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر المكلفة بتأمين المعونات للمتضررين، الدكتور هلال الساير، إن ”جسر المساعدات الجوي الذي تسيره الجمعية للمتضررين من السيول في إيران، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الكويتية على رأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد“، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الساير أن“الطائرة تحمل على متنها 40 طنًا من المواد الإغاثية الأساسية، منها 1600 سلة غذائية و1200 كيس أرز“.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية رئيس البعثة أنور الحساوي، إنه ”تم توزيع مساعدات تشمل مواد غذائية وخيامًا مجهزة ومضخات لسحب المياه ومواد طبية على عدة مناطق متضررة حسب الاحتياج والأولوية“.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد كلف قبل أيام، جمعية الهلال الأحمر بتأمين معونات بالسرعة الممكنة، بناء على تعليمات من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدعم المتضررين من السيول التي تجتاح إيران منذ 17 مارس/آذار الماضي.

وتسببت الأمطار والفيضانات التي تعرضت لها إيران منذ الشهر الماضي، إلى مقتل نحو 70 شخصًا وإصابة مئات آخرين، إضافة إلى إخلاء عشرات القرى، فضلًا عن الخسائر التي لحقت بالأراضي الزراعية التي قدرت بمئات الملايين من الدولارات.