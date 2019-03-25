تفسير من ضاحي خلفان لـ“العلمانية“

قدّم ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، تفسيره الخاص لمفهوم ”العلمانية“، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح هو عبارة عن ”مرض“.

وفي سلسلة تغريدات ”ساخرة“ على حسابه بتويتر، قال خلفان إن ”العلمانية تعني: عل/ مرض، وما/ اسم موصول، ونية/ قصد أو إرب“.

علمانية تعني :

عل / مرض

ما/ اسم موصول

نية/ قصد او ارب

فالعلمانية مرض موصول بقصد او ارب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 25, 2019

وخلص خلفان، بعد هذا التفكيك اللغوي، إلى الاستنتاج أن ”العلمانية تعني ”مرض موصول بقصد أو أرب“.

ونقول رجل عل أي لا خير فيه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 25, 2019

وأضاف خلفان، شارحًا وجهة نظره : ”نقول رجل عل أي لا خير فيه“، موضحًا أن ”الإماراتيين يسمونه علة“.

و الاماراتيون يسمونه علة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 25, 2019

والعلمانية، هو اصطلاح فلسفي سياسي يعني في أبسط تعاريفه فصل الدين عن الدولة.