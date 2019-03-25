تفسير من ضاحي خلفان لـ“العلمانية“

تفسير من ضاحي خلفان لـ“العلمانية“

المصدر: دبي - إرم نيوز

قدّم ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، تفسيره الخاص لمفهوم ”العلمانية“، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح هو عبارة عن ”مرض“.

وفي سلسلة تغريدات ”ساخرة“ على حسابه بتويتر، قال خلفان إن ”العلمانية تعني: عل/ مرض، وما/ اسم موصول، ونية/ قصد أو إرب“.

وخلص خلفان، بعد هذا التفكيك اللغوي، إلى الاستنتاج أن ”العلمانية تعني ”مرض موصول بقصد أو أرب“.

وأضاف خلفان، شارحًا وجهة نظره : ”نقول رجل عل أي لا خير فيه“، موضحًا أن ”الإماراتيين يسمونه علة“.

والعلمانية، هو اصطلاح فلسفي سياسي يعني في أبسط تعاريفه فصل الدين عن الدولة.

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