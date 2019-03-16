الجدل حول ”البخاري“ مستمر.. وسيم يوسف يشن هجوما مضاداً وضاحي خلفان يرد

يتواصل الجدل حول كتاب ”صحيح البخاري“ على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي منذ أيام، مع انضمام مزيد من المعلقين إلى أحد فريقين يتبنى كل منهما موقفاً مغايراً من أشهر كتب الحديث النبوي الشريف.

وتحول هذا الجدل إلى سجال خاص بين الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، والمعروف بنشاطه في التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي، والداعية وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي أحدث حلقات هذا السجال، وبعد هجوم متواصل من ضاحي خلفان على وسيم يوسف، تحدث الأخير مع الإعلامي عمرو أديب عن الموضوع، مطلقا هجوما مضادا اعتبر فيه أنه ”عندما يخرج رجل أمني بعنجهية وعنترة خالف وظيفته ويقوم بالتحريض علي بوسائل التواصل الاجتماعي… رغم أنفه وظيفته أن يحميني“.

كيف برجل أمني وظيفته حمايتي ويقوم بالتحريض عليّ !!

وظيفته حماية الأرواح والممتلكات ..

( عش رجباً ترى عجباً ???? ) pic.twitter.com/obl0foOTKW — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 15, 2019

ووصف يوسف موقف ضاحي خلفان بأنه“مراهقة للأسف متأخرة أصابت هذا الرجل فجعلته يحرض يمنة ويسرة.“

ليرد ضاحي خلفان صباح اليوم قائلا: ”الأخ وسيم مشتط لأننا شكينا في فهمه ويعتبرنا محرضين عليه…اما شكه في السنة والبخاري عادي…هو فوق الشك. التحريض قانونا : هو حث انسان على ارتكاب جريمة وتنفيذها. فانت في الشريعة ضعيف وفي فهم القانون ضعيف.“

الأخ وسيم مشتط لأننا شكينا في فهمه ويعتبرنا محرضين عليه…اما شكه في السنة والبخاري عادي…هو فوق الشك.

التحريض قانونا : هو حث انسان على ارتكاب جريمة وتنفيذها.

فانت في الشريعة ضعيف وفي فهم القانون ضعيف. pic.twitter.com/vS2mtinR3h — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

وأضاف: ”عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا.“

عندما تخلق يا وسيم بلبلة لدى الرأي العام الإسلامي بطرحك المثير للسخرية وتوظف فهمك الخاطئ في استعداء المسلمين ضد بلدي الذي عملنا من اجله لا بد ان نقول لك ما قلناه…انت ألا ترى أن الجميع ضد افكارك…تدخلت حينما مرت عدة ايام اثرت انت فيها ما اثرته ضد وطنا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

وتابع: ”وسيم كلما خرج يلعلع بشكه في البخاري ومسلم وفي السنة النبوية الشريفة مثيرا استهجان المسلمين سنخرج له الى ان ينطب.“

وسيم كلما خرج يلعلع بشكه في البخاري ومسلم وفي السنة النبوية الشريفة مثيرا استهجان المسلمين سنخرج له الى ان ينطب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 16, 2019

وختم ”في مقابلة تلفزيونية سمى وسيم عدم شكي في صحيح البخاري ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي انه مراهقة على كبر طيب عيل انت اللي سويته شو اسميه.؟؟؟؟؟ اذا تداولنا الحوار بالفاظ المراهقة قد تخسر الجولة…والله اني محشم ابناء الإمارات وباخلي الشقراء عليها يلالها.وأسال بدوي عن المعنى“.

واندلع الجدل في الأصل عقب محاضرة للكاتبة الإماراتية، موزة غباش، وصفت فيها ”صحيح البخاري“ بـ ”الكتاب المتخلف“ قبل أن تعتذر بعد سيل من الردود المتعارضة بين نخب عربية دينية وثقافية.

ووجه الضابط الإماراتي السابق على إثر ذلك، نقداً حاداً للداعية وسيم يوسف، الذي عبر عن رأي يشكك في ”قدسية“ كتاب ”صحيح البخاري“ وصحة أحاديثه بشكل مطلق، قائلا: ”منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء، ومعاداة لدين الله سبحانه ..يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى .. فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به“.

منح العصمة لأحد دون الأنبياء هو انتقاص للأنبياء، ومعاداة لدين الله سبحانه ..

يأبى الله الكمال إلا له، والعصمة لمن عصمه الله، فمن منح العصمة لغير الأنبياء فقد تطاول على دين الله وتعدى .. فنصر دين الله ليس بالغلو ولا بالتقديس لأحد إلا من أخبرنا الله عنهم ونبينا نهانا عن الغلو به. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 13, 2019

وتلقى وسيم يوسف دعما قويا أمس الجمعة عندما دخل مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، رئيس تحرير موقع 24 الإخباري علي بن تميم على خط هذا السجال قائلا إن ”ثمة أخذ ورد حول خطاب وسيم يوسف، مؤيد له في ضرورة أنسنة التراث ونزع شحم القداسة عنه وخطاب آخر يرى أن علاقتنا بالتراث علاقة خضوع وإحلال الموتى محل الأحياء، وبينما يزداد الهجوم يقوى خطاب وسيم ويزداد شهرة وثقة ومحبة، والبقاء بلا شك للأفضل، ووسيم يوسف في كل ذلك متقد البصيرة واسع الأفق“.

ثمة أخذ ورد حول خطاب وسيم يوسف، مؤيد له في ضرورة أنسنة التراث ونزع شحم القداسة عنه وخطاب آخر يرى أن علاقتنا بالتراث علاقة خضوع وإحلال الموتى محل الأحياء، وبينما يزداد الهجوم يقوى خطاب وسيم ويزداد شهرة وثقة ومحبة، والبقاء بلا شك للأفضل، ووسيم يوسف في كل ذلك متقد البصيرة واسع الأفق — علي بن تميم (@3litamim) March 15, 2019

ليرد ضاحي خلفان بالقول: ”عقيدتنا حية لم تمت وخطابك وخطاب وسيم مصيرهما الزوال آجلا ام عاجلا…..سنتنا لم تمت يا دكتور ستظل حية تزعج من ماتت قلوبهم منها..امواتنا ممن خلدوا مبادئ العقيدة لا يزالون احياء“.

وعلى هذا السجال علق الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي عبدالخالق عبدالله: ”ويستمر الحوار في تويتر وعلى أعلى المستويات في الإمارات بين اتجاهات وتوجهات فكرية مختلفة وهو حوار مفيد وصحي. وما يجري في تويتر انعكاس وامتداد للواقع. قوة المنطق والاقناع وليس قوة المنصب والتهديد سيفرض نفسه.“