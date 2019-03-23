محمد بن زايد يلتقي مستشار النمسا‎ في أبوظبي

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“: إن ولي عهد أبوظبي استعرض مع المستشار النمساوي ”جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك في عدد من المجالات، خاصة الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط“.

وتابعت الوكالة، أن الجانبين أكدا في ختام اللقاء حرصهما على ”تنمية علاقات التعاون بين البلدين إلى آفاق أشمل في ظل توفر الإرادة المشتركة والفرص والمقومات الاقتصادية والاستثمارية لدى الجانبين“، وشددا على ”أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة“.

وأكدا ”ضرورة تحقيق التنمية والازدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار والسلام بين شعوب العالم كافة“، منوهين إلى ما يجمع البلدين من ”قيم التسامح والتعايش والسلام والتواصل مع شعوب العالم.“