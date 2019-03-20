محمد بن زايد يبحث مع آبي أحمد تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.

وأكدت الوكالة أن ابن زايد وآبي أحمد بحثا بحضور كبار مسؤولي البلدين ”علاقات الصداقة والفرص والمقومات المتعددة؛ لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالحهما المشتركة“.

وأضافت أنهما ”بحثا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

وذكرت الوكالة أن أحمد أكد ”اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها وتنويعها مع دولة الإمارات، التي تعد مركزًا استثماريًا واقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا عالميًا، بما يدعم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما الصديقين“.