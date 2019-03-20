تضارب حول منع الكويت جنسيات عربية وأجنبية من ركوب خطوطها الجوية

أثارت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، جدلًا عقب تداول أنباء عن وضع قيود على بعض الجنسيات ومنعها من ركوب الخطوط الجوية الكويتية، وعدم السماح لها بذلك إلا بعد موافقة أمنية، وسط تضارب بالأنباء حول صحة هذه القيود.

وكشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، عن منع تسع جنسيات، بينها دول عربية، من ركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وهبوطها في مطار الكويت (الترانزيت)، إلا بعد موافقة أمنية.

وقال الجاسم لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إنه ”لن يتم السماح لهذه الجنسيات التسعة بركوب طائرات الخطوط الجوية الكويتية إلا بعد السماح لهم بذلك، عقب التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية“.

وذكرت مصادر أمنية للصحيفة المحلية أن الجنسيات الممنوعة والتي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة هي (اللبنانية، السورية، العراقية، الإيرانية، الأفغانية، الباكستانية، اليمنية، البنغالية، كوريا الشمالية).

وأكدت المصادر أن ”الجنسية الإسرائيلية ممنوعة منعًا باتًا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية“.

ورغم نقل الصحيفة المحلية للخبر ونسبه إلى مصادر أمنية، فقد نفت بعض وسائل الإعلام صحة وضع القيود على بعض الجنسيات، حيث ذكرت صحيفة ”الأنباء“ في تغريدة نقلًا عن مصادر في الخطوط الجوية الكويتية، أنه ”لا صحة لوجود قيود على بعض الجنسيات في الترانزيت عبر طائراتنا.. ونحن ملتزمون بقوانين دولة الكويت الخاصة بالهجرة والتأشيرات، فمن لديه تأشيرة يسمح له بركوب الطائرة“.

ولم تصدر الخطوط الجوية الكويتية أي بيان رسمي حول حقيقة الموضوع، وصحة منع هذه الجنسيات من ركوب طائراتها حتى الآن.