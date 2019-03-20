إدراج اسم الزوج في وثيقة سفر الزوجة يثير سجالاً في الكويت

اندلع سجال بين النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، حول قضية ”التمييز العنصري بين الرجل والمرأة“، وتحيُز بعض القوانين إلى الرجل دون المرأة في البلد الخليجي، ومنها إدراج اسم الزوج في وثيقة سفر الزوجة، دون أن يسري العكس على الزوج.

وأثير السجال عقب تطرق المحامية الكويتية، أريج عبد الرحمن حمادة، لقضية وثيقة سفر الزوجة (الجواز)، الذي يدرج فيه اسم الزوج، متسائلةً عن عدم المعاملة بالمثل، وفرض إدراج اسم الزوجة في وثيقة سفر الزوج.

????صباح الخير ياجماعة كان هدفي تسليط الضوء على التمييز العنصري في بعض قوانينا مثل ما الرجل من حقه يضيف اسمه في جواز زوجته بناء على طلبه ايضا المرأة من حقها تضيف اسمها في جواز زوجها ليش الموضوع وايد كبر ???????? pic.twitter.com/zfb190jBgF — أريج عبدالرحمن حمادة (@AreejHamadah) March 19, 2019

وينص القانون الكويتي على ”إعطاء الزوج حرية الاختيار في إدراج اسم زوجته وأولاده في وثيقة سفره، في حين لا يتم منح الزوجة حق الخيار في وضع اسم زوجها، إذ أنه يوضع بشكل تلقائي“.

وتفاعل النشطاء مع قضية ”جواز السفر“، بين مؤيد ومعارض للقانون الكويتي، الذي يفرض إدراج اسم الزوج، ليزداد التفاعل عقب تصريح مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية أن عدم تدوين اسم الزوجة في جواز زوجها هو أن ”المواطن يحق له 4 زوجات وفق الشريعة الإسلامية، فهل من المنطقي وضع أسماء 4 زوجات في جواز سفره، في حال أنه متزوج من 4 نساء“.

وانتقدت الكاتبة في جريدة ”الشاهد“، الجازي الصنافي، هذا التوجه الرسمي في بلادها قائلة ”عذر اقبح من ذنب! يجب الغاء وضع اسم الزوج في جواز المرأة، والعكس صحيح كل شخص مستقل بذاته و اذا في دول تطلب عقد زواج فالاجدر احضار عقد الزواج بدلا من هالعفسة! يجب ان ينتهي فيلم العنصرية والتمييز ضد النساء“.

عذر اقبح من ذنب! يجب الغاء وضع اسم الزوج في جواز المرأة والعكس صحيح

كل شخص مستقل بذاته و اذا في دول تطلب عقد زواج فالاجدر احضار عقد الزواج بدلا من هالعفسة! يجب ان ينتهي فيلم العنصرية والتمييز ضد النساء https://t.co/Ls4F8tSDJO — Aljazi Alsenafi (@AljaziAlsenafi) March 19, 2019

وذكر حساب (كويتيات منسيات) ”مثل ما الرجل الكويتي يجنس عياله لما يتزوج غير كويتيه والمرأة الكويتية ماتجنس عيالها لما تتزوج غير كويتي التمييز ضد المرأة اعمق من كلمة مكتوبة بالجواز“.

مثل ما الرجل الكويتي يجنس عياله لما يتزوج غير كويتيه والمرأة الكويتية ماتجنس عيالها لما تتزوج غير كويتي التمييز ضد المرأة اعمق من كلمة مكتوبة بالجواز#تجنيس_ابناء_الكويتيات — كويتيات منسيات (@mnseat_q8) March 18, 2019

وقالت المحامية ليلى زيد الراشد ”المشكلة مو هني استاذة ، المشكلة اذا تطلقت وتزوجت واحد ثاني، والجواز ساري المفعول، شنو الحل، تتوقعين لما تسافر تشيل شهادة الطلاق وعقد الزواج الجديد!“.

المشكلة مو هني استاذة ، المشكلة اذا تطلقت وتزوجت واحد ثاني ، والجواز ساري المفعول ،، شنو الحل ، تتوقعين لما تسافر تشيل شهادة الطلاق وعقد الزواج الجديد !! — المحامية ليلى زيد الراشد (@laila_alrashed) March 18, 2019

وذهب نشطاء آخرون في اتجاه معاكس، منتقدين المحامية أريج، التي أثارت القضية، حيث قال المدوِن راشد العجمي ”لان القوامه بالشرع الإسلامي للرجل، ولأن الزوجه أذا أرادت السفر لازم تأخذ الأذن من الزوج لحفظ الحقوق والأسرة كم من بيوت تهدمت لأن هناك من حرض الزوجات على أزواجهم، وقالها أنت حره تقدرين تسوين ما بدا لك لأن البعض من أسدى لها الرأي عوانس أو مطلقات والنتيجه جلست بالقرب منهم لاتحرضون“.

لان القوامه بالشرع الاسلامي للرجل ولأن الزوجه أذا أرادت السفر لازم تأخذ الأذن من الزوج لحفظ الحقوق والأسرة كم من بيوت تهدمت لأن هناك من حرض الزوجات على أزواجهم وقالها أنتي حره تقدرين تسوين ما بدا لك لأن البعض من أسدى لها الرأي عوانس أو مطلقات والنتيجه جلست بالقرب منهم لاتحرضون — راشد العجمي (@rfajmi707) March 18, 2019

وقال المهندس علي الساير“اتوقع لتفادي أي مشكلة تخص ابنائها لأن الغرب تغير اسمها الأخير على اسم زوجها في حالة مرافقتها لابنائها يتطابق الاسم أما عندنا يتطابق مع إرفاق اسم الزوج على شان لا تتأذى اذا سافرت مع ابنائها و صارت لهم مشكلة“.

اتوقع لتفادي اي مشكلة تخص ابنائها لان الغرب تغير اسمها الأخير على اسم زوجها في حالة مرافقتها لابنائها يتطابق الاسم اما عندنا يتطابق مع إرفاق اسم الزوج على شان لا تتأذى اذا سافرت مع ابنائها و صارت لهم مشكلة — Eng. Ali Al-Sayer (@AliAlsayer) March 18, 2019

وتثير الناشطات والحقوقيات الكويتيات، بين الحين والآخر قضية المساواة مع الرجل، و“التمييز العنصري“ الذي تواجهه المرأة الكويتية، بسبب بعض القوانين التي تحرمها من بعض الحقوق، كقضية زواج المواطنة من غير كويتي، وأبناء الكويتية، وقضايا أخرى.