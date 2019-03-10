سلطنة عمان تغلق مطار صلالة لـ“أسباب فنية“

أعلنت شركة مطارات عمان الحكومية، الأحد، إغلاق مطار صلالة، ثاني أكبر مطارات البلاد؛ بسبب عطل فني في إحدى الطائرات.

وذكرت الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات المدنية المحلية، في بيان، أن الفريق المختص بالمطار، يتعاملون مع تعطل إحدى الطائرات التي نزلت بسلام عصر اليوم، إلى مدرج المطار وأدت إلى إغلاق كلي للمدرج.

وأضافت أن هناك تأثيرًا محدودًا في الرحلات، بواقع 6 رحلات من وإلى المطار، خلال هذا الوقت ولغاية منتصف ليلة الأحد.

وقالت شركة الطيران العماني -وهي الناقل الوطني لسلطنة عُمان- في بيان منفصل، إنها ألغت جميع الرحلات المجدولة من وإلى صلالة، حتى إشعار آخر؛ بعد إغلاق المطار لأسباب فنية.