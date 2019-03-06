واشنطن: محادثات السلام مع طالبان في الدوحة تحرز تقدمًا

أعلنت واشنطن، إحراز تقدم في المحادثات القائمة بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة بالوقت ذاته إلى وجود عقبات.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية منها موقع ”يو إس نيوز“ عن روبرت بلادينو، متحدث وزارة الخارجية، قوله في إفادة صحفية، مساء الثلاثاء، إن محادثات السلام في الدوحة تحرز تقدمًا لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال لمجموعة من الطلاب، بولاية آيوا ”لدينا الآن فريق على الأرض يحاول التفاوض مع إرهابيي طالبان في أفغانستان“، رغم عدم إعلان الولايات المتحدة طالبان منظمة إرهابية.

وبهذا الشأن، رفض بلادينو توضيح تصريحات بومبيو، واكتفى بالقول إن ”كلمات الوزير تعبر عن رأي قائلها، ولن أذهب أبعد من ذلك“.

واستأنف المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في 25 فبراير/شباط الماضي في الدوحة مفاوضات السلام مع حركة طالبان، فيما أكد متحدث باسم طالبان أن المحادثات تتقدم ”بتأن وحذر“.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن وممثلين عن حركة طالبان عقدوا في يناير/كانون الثاني الماضي جولة مباحثات للسلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت 6 أيام.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.