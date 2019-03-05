أمريكا تمتنع عن توضيح وصف بومبيو لممثلي طالبان بالإرهابيين

رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء توضيح تعليقات لوزير الخارجية مايك بومبيو الاثنين وصف خلالها ممثلين عن حركة طالبان الأفغانية بالإرهابيين.

وقال المتحدث روبرت بالادينو في إفادة ”كلمات الوزير تتحدث عن نفسها ولن أذهب لأبعد من ذلك“. وأضاف أن ممثلين من الولايات المتحدة وطالبان مجتمعون حاليا في الدوحة.

وفي حديثه لمجموعة من الطلاب بولاية أيوا أمس، قال بومبيو ”لدي فريق على الأرض يحاول الآن التفاوض مع إرهابيي طالبان في أفغانستان“.

ولم تعلن الولايات المتحدة طالبان منظمة إرهابية.

وقال بالادينو إن محادثات السلام في الدوحة تحرز تقدما لكن ثمة حاجة لمزيد من العمل من أجل التوصل لاتفاق.