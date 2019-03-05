الكويت.. نائبان يطالبان باستجواب وزير التجارة وسط اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية

تقدم النائبان الكويتيان، الحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف، يوم الثلاثاء، باستجواب لوزير التجارة خالد الروضان، على خلفية مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في وزارته والهيئات التابعة لها.

وتضمن الاستجواب الذي تم التلويح به مسبقًا، ”التعدي على القانون والمال العام، وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية، وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية، والتجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة، والتجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإهدار المال العام“.

وجاء في صحيفة الاستجواب، التي تداولتها وسائل الإعلام: ”تم تنبيه الوزير المستجوب لكثير من الملاحظات والتجاوزات والمخالفات في وزارة التجارة والهيئات التابعة لها، ومن ثم تدرجنا معه حتى وصلنا إلى التلويح بالاستجواب، ولكن مع الأسف تمادى وزير التجارة والصناعة في التجاوزات لكسب بعض الولاءات دون أن يسعى للإصلاح“.

ويأتي الاستجواب الجديد اليوم، متابعًا لسلسلة استجوابات سابقة لعدد من الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بوزاراتهم، والتي باتت تعتبر جزءًا من الحياة البرلمانية في الكويت.