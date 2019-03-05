مبنى سفارة الكويت في طوكيو معرض للهدم (صورة)

تتعرض العديد من الأبنية المصممة وفق أشكال هندسية ومعمارية غريبة في مناطق عدة حول العالم للهدم، ومن ضمنها مبنى السفارة الكويتية في العاصمة اليابانية.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أنه يتم بناء مبنى جديد للسفارة الكويتية في طوكيو، سينتهي بحلول العام المقبل، ليعوض المبنى الحالي الصغير الذي سيتم هدمه لاحقاً.

وكان مبنى السفارة قد صُمم من قبل المهندس المعماري الشهير، كينزو تانغ، الحائز على جائزة «بريتزكر»، وتتلاءم طريقة تصميم المبنى بشكل جيد مع الموقع الضيق الذي تقع فيه، فضلًا عن كونها تعكس عناصر من الهندسة المعمارية العربية التقليدية، وعلى رأسها «المشربية»، وهي عنصر معماري يتمثل في بروز الغرف في الطابق الأول وما فوقه.