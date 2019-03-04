قرقاش: رفض إيران حل قضية جزر الإمارات يضعها في ”خانة حرجة“

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، أن رفض إيران لدعوات حل قضية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، يضعها في ”خانة حرجة“.

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إن ”الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات (الثلاث) غير مفهومة“، مشيرًا إلى أن ”طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي، لأن احتلالها للجزر يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به“.

وأضاف أن ”الإمارات ومنذ اليوم الأول، تدعو لحل القضية سلميًا وعبر الحوار والتحكيم“، مشددًا على أن ”رفض دعوات الإمارات السلمية لحل هذه القضية، يضع إيران في خانة حرجة“.

وتابع أن ”قضية جزر الإمارات المحتلة، مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع، لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال“.

وختم الوزير الإماراتي تغريداته بقوله: ”هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي“.