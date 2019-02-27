دفعة جديدة من ثمن النفوذ.. قطر تموّل ميزانية الصومال بـ20 مليون دولار

قدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 20 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة الحكومة الصومالية للعام الحالي، بالتزامن مع الزيارة الثانية للرئيس محمد عبدالله فرماجو للدوحة منذ تنصيبه.

ويأتي الدعم المالي الجديد بعد أقل من شهرين على منحة قطرية للصومال بـ68 عربة مدرعة، في خطوة جديدة أخرى للتدخل في البلد، الذي يعاني أوضاعًا أمنية واجتماعية سيئة، وتقدم فيه الدوحة لحليفها الذي تشير تقارير إلى أنه وصل إلى الحكم بدعم مالي من قطر.

وكانت وكالة رويترز قد أشارت عند تسليم المدرعات القطرية لحكومة الصومال، إلى أن الدوحة تسعى جاهدة لاكتساب نفوذ في الصومال، التي يتمتع رئيسها بعلاقات خاصّة مع النظام في قطر.

‎وزار فرماجو قطر في شهر مايو العام الماضي، بعد تنصيبه الذي برز فيه الاهتمام والتدخل القطري في المشهد الصومالي، عن طريق تمويل الحملة الرئاسية عام 2017، وفق ما كشفته وكالة رويترز في وقت سابق.