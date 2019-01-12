قرقاش عن مقابلة حمد بن جاسم: انفصام اعتدناه من أحد مهندسي مأزق الدوحة الحالي

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تصريحات رئيس وزراء، ووزير خارجية قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لقناة “روسيا اليوم”، والتي أشار خلالها إلى أن “أوراق الأزمة الخليجية اختلطت من قِبل أشخاص لا يفقهون في السياسة شيئًا”.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”:”لا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم”.

لا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم، انفصام اعتدناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدّت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض، ركاكة الحجة، وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 12, 2019

ووصف الوزير الإماراتي حديث الشيخ حمد، بأنه “انفصام اعتدناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها، وأدَّت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض”.

واعتبر قرقاش، أن حُجَّة الشيخ حمد “ركيكة”، وخطابه “ضعيف، ووليد غياب النقد الذاتي والمراجعة”.

وكان الشيخ حمد بن جاسم، اعتبر خلال مقابلة مع القناة الروسية أن “فشل الوسيط الأمريكي بحل الأزمة الخليجية يعود إلى تضارب المواقف التي تُدار من أكثر من جانب في واشنطن، بالإضافة إلى تعنّت أطراف الأزمة”، متوقعًا أن يكون استمرار الأزمة الخليجية “مناسبًا لبعض الأطراف”.