قرقاش: تصريحات بومبيو من القاهرة رسالة دعم للحلفاء والأصدقاء

رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة، يوم الخميس، قائلًا إنها “رسالة دعم للحلفاء والأصدقاء”.

وقال قرقاش على تويتر: “كلمة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو… مهمة في دعمها للاستقرار الإقليمي وتشخيصها للأخطار التي تواجه المنطقة”.

وأضاف أن “واشنطن، عبر وزيرها، تؤكد على أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها”.

وقال بومبيو، خلال حديث له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الخميس، إن بلاده “ستواصل العمل من خلال الدبلوماسية مع حلفائها من أجل طرد إيرانيين من سوريا، حتى بعد انسحاب الجنود الأمريكيين من البلاد”.

ودعا خلال الخطاب دول الشرق الأوسط إلى إنهاء ما أسماه “الخصومات القديمة، لمواجهة أهم الأخطار في المنطقة”.