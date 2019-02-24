تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية في الكويت.. اعتقال شخص قام بتصرف غريب

تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية في الكويت.. اعتقال شخص قام بتصرف غريب

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت اليوم الأحد، القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بإلقاء المواد الغذائية على السيارات في الطريق العام، تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية التي يشهدها البلد هذه الأيام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر موقعها الالكتروني، إن ”إحدى الدوريات التابعة لقطاع المرور والعمليات، تمكنت من القبض على شخص يقوم بإلقاء مواد غذائية على المركبات في الطريق العام“.

وأضافت الوزارة في بيانها حول الحادثة، أنها ”أحالت الشخص إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“، وذلك بعد تحذير الوزارة سابقًا للمواطنين والمقيمين، من أي تصرفات خاطئة أو مخالفة للقوانين أثناء الاحتفالات الوطنية تحت طائلة العقوبة.

وتحتفل الكويت في الـ25 و26 من شهر شباط/ فبراير الجاري، بالأعياد الوطنية، وهما العيد الوطني الثامن والخمسون، وعيد التحرير الثامن والعشرون، وسط استعدادات رسمية وشعبية للاحتفالات التي تشهد مشاركة واسعة في المحافظات الست.

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