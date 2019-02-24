عصابة في الكويت تسرق أردنيًا خلال 5 دقائق

تعرض وافد أردني في الكويت لعملية سطو على سيارته من قبل عصابة بنوك وسرقة مبلغ مالي من السيارة التي كانت متوقفة في أحد المواقف.

وتقدم الضحية ببلاغ للأمن يفيد فيه بأنه سحب مبلغًا ماليًا قيمته 8 آلاف دينار من أحد البنوك وتجول بسيارته والمبلغ بحوزته، قبل أن يترك سيارته لمدة 5 دقائق فقط تمت خلالها السرقة.

وقال مصدر أمني إن الأردني وهو من مواليد 1977 عندما عاد لسيارته فوجئ بزجاج الباب الأمامي للمركبة مكسورًا، وقد تمت سرقة المبلغ الذي كان بداخل السيارة.

وأفاد المصدر بأن هناك احتمالاً قائمًا في أن شخصًا يمتّ بصلة، للمجني عليه وعرف أن بحوزته المبلغ، واتفق مع آخرين لتنفيذ السرقة مع وضع احتمال أن يكون لصوص البنوك هم من استهدفوا المجني عليه.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن المصدر الأمني تحذيره للناس من سحب أموال من البنوك ووضعها داخل سياراتهم مؤكدًا أن هناك عصابات منتشرة تقوم بتتبع هؤلاء الأشخاص، وأن هذه العصابات ليس لديها أي مانع من أن تتبع المجني عليه لساعات عدة مثلما حدث مع الأردني وتستهدفه خلال دقائق محدودة.