الإمارات توقع عقودًا دفاعية بقيمة 5.45 مليار دولار هذا الأسبوع‎

قال متحدث عسكري، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودًا دفاعية بقيمة 20 مليار درهم إماراتي (5.45 مليار دولار)، هذا الأسبوع، خلال معرض ”آيدكس“ الدفاعي، في أبوظبي.

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة وقعت عقودًا قيمتها 268 مليون درهم مع شركات دولية، وعقودًا قيمتها 135.1 مليون درهم مع شركات محلية، اليوم الخميس.

وكشفت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس 2019، أن أهداف الموتمر قد أنجزت.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي نائب رئيس اللجنة العليا لمعرضي آيدكس ونافدكس، إن المعرض استقطب هذا العام، عددًا من الشركات الفاعلة والرائدة إقليميًا ودوليًا، في القطاعين العسكري والدفاعي.

وقال المزروعي، إن الدورة التي تختتم مساء اليوم الخميس، رسخت مفهوم أهمية الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي كإحدى أهم الوسائل التي تساهم في تطوير الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن هذه النسخة من المعرض استقطبت أكثر من 1200 متخصص وخبير عالمي؛ بهدف إنشاء وتعزيز استخدامات الصناعات الدفاعية وتحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفير الاستقرار، في ظل التحديات الأمنية التي تشغل العالم.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمعارض حميد الظاهري، أن عدد الزوار في آخر أيام المعرض وصل إلى 118 ألف زائر، بعد ساعتين من منتصف النهار.

وذكر أن شركات عالمية بدأت في الإقبال على الحجوزات للمشاركة في النسخة المقبلة عام 2021، ووصلت حتى الآن إلى 70%، وهو مؤشر يقول رئيس معارض أدنيك، يدل على مدى حرص الشركات المحلية والدولية على حضور هذه التظاهرة.

وتختتم النسخة الحالية من معرض الدفاع آيدكس، مساء اليوم، بعد 5 أيام شهدت عقد عدد من الصفقات وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مختلف الشركات العالمية.