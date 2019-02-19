”أبوظبي“ لبناء السفن و“ليوناردو“ الإيطالية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير البحرية الإماراتية

وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن، مذكرة تفاهم مع شركة ”ليوناردو“ الإيطالية، اليوم الثلاثاء، للتعاون بشأن إنشاء نظام لإدارة المعارك لحساب القوات البحرية الإماراتية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الشركتين ستعملان معًا بشأن مختبر قادر على اختبار وصيانة وتطوير برنامج ”ليوناردو“ لإدارة المعارك المشغل على أكثر من 20 سفينة تابعة للبحرية الإماراتية.

ويشمل الاتفاق إمكانية تطوير حل مشترك للدعم اللوجستي لأغراض الصيانة الوقائية والتصحيحية، فضلًا عن وضع قائمة محلية لقطع الغيار اللازمة لأنظمة ”ليوناردو“ البحرية.