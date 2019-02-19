بالفيديو.. بن علوي يتحدّث عن ”تباين“ بين بلاده والإمارات

تحدّث وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، عن وجود ما اسماه ”تباين في النظرة“ بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن.

جاء ذلك، في مقابلة متلفزة أجرتها قناة ”روسيا اليوم“، مع الوزير العماني، وبثتها الإثنين.

وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي يتحدث عن "تباين" بين بلاده والإمارات#إرم_نيوز pic.twitter.com/8nZi5P8U5K — إرم نيوز (@EremNews) February 19, 2019

وأوضح ”بن علوي“ أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على ”التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات“.

وتابع: ”اختلفنا (مع الإمارات) على مسألة حرب اليمن (..) موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات“.

وأضاف: ”لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات“، مشددًا على أن ”تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة (..) منضبطة حتى تتحقق“.

وتطرّق بن علوي في المقابلة إلى مجمل القضايا، موضحًا مواقف بلاده بشأنها حيث شدد على أنه: ”ليس هناك تطبيع مع إسرائيل بل هناك عملية سلمية مستمرة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة شرط لأي عملية سلام وفق القرارات والمرجعيات الدولية النافذة. وهنا لا بد من رؤية تحقق أهداف الأخوة الفلسطينيين وقيام دولتهم“.