يوسف بن علوي: إسرائيل دولة بالشرق الأوسط ونتطلع لانفراجة بأزمة الخليج (فيديو)

قال وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف علوي، إن إسرائيل دولة بالشرق الأوسط، معربًا عن تطلع بلاده لانفراجة في الأزمة الخليجية بالمستقبل.

وتحدث بن علوي، خلال مقابلة متلفزة مع قناة ”DW“ الألمانية، بثتها السبت، أن بلاده ”تعتبر أن إسرائيل دولة من دول الشرق الأوسط“.

واستدرك الوزير الذي يشارك بمؤتمر موينخ للأمن، ”لكن أعتقد أن إسرائيل ربما تتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط“، مؤكدًا ”استمرار بلاده في دعم الوساطة بين فلسطين وإسرائيل؛ لإيجاد حلول، كاشفًا عن وضع توجهيات بهذا الصدد بالمشاركة مع أطراف أخرى؛ لإحلال قواعد السلام في القضية“، متحفظًا على المزيد من التفاصيل.

وفي الشأن الإيراني، قال: ”ستستمر علاقتنا مع إيران، ويعلم إخواننا في الخليج ذلك“، فقاطعه المحاور، متسائلًا: ”رغم التقارب مع إسرائيل؟“، قبل أن يجيب: ”رغم التقارب مع أي طرف“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التقى بن علوي في مؤتمر بهولندا للسلام، الخميس، وسط احتفاء إسرائيلي بالتقارب مع الخليج، بعد نحو أشهر قليلة من زيارته لسلطنة عُمان، نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018، حيث التقى السلطان قابوس.

وحول الأزمة الخليجية، أوضح بن علوي أن ”مجلس التعاون لا يزال قائمًا والخلاف السياسي أيضًا، والمجلس أمر والخلاف أمر آخر، ولا يعطل أحدهما الآخر“. مشددًا على ”دعم السلطنة لجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية“، معربًا عن ”تطلعها لحدوث انفراجة للأزمة في المستقبل“.