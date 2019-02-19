”فيتش“ تمنح ”أدنوك“ الإماراتية أعلى تصنيف ائتماني في المنطقة

منحت وكالة ”فيتش“ الدولية للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، تصنيفًا ائتمانيًا مستقلًا من الدرجة ”AA+، وهو الأعلى من نوعه في المنطقة، بحسب وكالة بلومبيرغ.

واستحقت ”أدنوك“ هذا التصنيف نتيجة ”الإنتاجية العالية التي تحققها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والربحية القوية والمخزون الكبير، وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية“.

كما حصلت ”أدنوك“ على تصنيف ”AA“ بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها الطويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، وبما يعكس الروابط القوية بين ”أدنوك“ وحكومة أبوظبي.

وبحسب وكالة ”فيتش”، فإن ”هذه التصنيفات تعد حاليًا أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز“.

بهذه المناسبة، رأى الرئيس التنفيذي لشركة ”أدنوك“، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن ”هذه التصنيفات تعزز مكانة أدنوك وشفافيتها بالنسبة لكل الأطراف، بمن فيهم من المساهمين والشركاء والمستثمرين ومؤسسات التمويل وكوادرنا البشرية، وذلك في سعينا لتعزيز الإدارة الاستباقية للموارد ومحفظة الأصول ورأس المال لتحقيق قيمة أكبر من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه“.