الغانم: موقف الكويت رافض لـ“التطبيع“ مع إسرائيل وثابت من القضية الفلسطينية

جدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، التأكيد على موقف بلاده الثابت تجاه ”التطبيع“ مع إسرائيل، مشددًا على أن ”موقف الكويت من القضية الفلسطينية، غير خاضع للتشكيك، سواء من قبل أمير البلاد والحكومة والشعب“.

وأبدى الغانم في تصريحات نقلتها صحيفة ”القبس“ المحلية، رفضه لـ“الصور المشتركة التي تجمع بين الإسرائيليين وأي مسؤول عربي أو إسلامي“، مستغربًا في الوقت ذاته الأحاديث التي تخرج بين الحين والآخر عن ”تطبيع الكويت مع إسرائيل“.

وقال ”ليس هناك حاجة لتأكيد موقف الكويت من القضية الفلسطينية، والغريب أن البعض كان يصمت صمت القبور خلال مواقف الكويت الداعمة للقضية الفلسطينية، ولكن في مثل هذه الأحداث نراهم يتحدثون، وهذه القوى لا يتبعهم سوى عدد بسيط من الأشخاص“.

ووجه رئيس مجلس الأمة الكويتي، حديثه للفئة التي تتحدث عن التطبيع قائلًا: ”لا تتحدثوا عن موقف الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا في القضية الفلسطينية، وأقول لمن اختبأ في السابق، لا تظهروا رؤوسكم الآن؛ لأنكم ليس لكم أي دور في هذه القضية، والكويت ستكون آخر من يطبع مع الكيان الصهيوني، وستكون هناك دعوة لوزير الخارجية ونائبه لمناقشة هذا الأمر“.