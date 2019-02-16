بعد نحو شهرين من المطالبات الشعبية.. اعتصام أمام البرلمان الكويتي لإسقاط القروض

شارك حشد كبير من النشطاء والحقوقيين في الكويت، اليوم السبت، في اعتصام سلمي في ساحة الإرادة المواجهة لمجلس الأمة (البرلمان) للمطالبة بإسقاط القروض، التي أنهكت عددًا كبيرًا من المواطنين، مما دفعهم للدعوة للاعتصام السلمي الذي تم التحضير له قبل أيام.

وجاء الاعتصام السلمي عقب حملة إعلامية شنّها النشطاء في منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهرين، وتضامنت معها وسائل الإعلام التي وجّه بعض أكاديمييها أقلامهم للحديث عن ثقل القروض التي في ذمم العديد من المواطنين والمطالبة بإسقاطها.

وتوافد المواطنون إلى ساحة الاعتصام منذ ساعات الصباح للمشاركة في الاعتصام، الذي بدأ التحضير له من قبل المشاركين مع تطوع عدد آخر بتقديم العصائر والطعام للمتواجدين، في خطوة تضامنية مع المواطنين المحتجين.

ووجه منظمو الاعتصام، وهم عدد من الأكاديميين والحقوقيين دعوة لجميع المواطنين لحضور الاعتصام لإيصال رسالة شعبية منهم إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإسقاط القروض عن كاهلهم.

وبث المشاركون في الاعتصام مقاطع فيديو لتوافد المشاركين إلى الاعتصام الذين رفعوا جميعًا علم الكويت، إضافة إلى تواجد إعلامي لتغطية الاعتصام.

فيديو / بدء توافد المواطنين على ساحة الإرادة للمطالبة باسقاط القروض عنهم. pic.twitter.com/OJeIlLGkju — المجلس (@Almajlliss) February 16, 2019

وكان المحامي يوسف الغربللي، قد وجَه قبل أيام رسالة إلى نواب مجلس الأمة السابقين والحاليين ومرشحي الانتخابات التكميلية، رفض فيها تواجدهم في الاعتصام ”بسبب خذلانهم للشعب وتجاهله في جميع مطالبه“.

⛔️????????الاعتصام قائم باْذن الله ونحن في في انتظاركم يا اهل ديرتي الاحرار????????⛔️#ساحة_الارادة_اليوم_16فبراير_الان pic.twitter.com/S9AtIqzASa — المحامي/ يوسُف الغربللي (@10_gharabally) February 16, 2019

وتضامن النائب ثامر السويط، مع المعتصمين من خلال تصريحات له في مؤتمر صحفي بالبرلمان، قال فيها: ”تجمع المواطنين اليوم في ساحة الإرادة تجمع مستحق لإيصال رسالة شعبية عن معاناة 429 ألف مواطن مقترض وتأثيرات الاقتراض السلبية على أسرهم.. فلا خير فينا إن لم تتصدر معيشة المواطنين أولوياتنا ولا خير في تلك الحكومة إن لم تستوعب تلك الرسالة!“.

تجمع المواطنين اليوم في ساحة الإرادة "تجمع مستحق" لإيصال رسالة شعبية عن معاناة 429 ألف مواطن مقترض وتأثيرات الإقتراض السلبية على أسرهم .. فلا خير فينا إن لم تتصدر معيشة المواطنين أولوياتنا و لا خير في تلك الحكومة إن لم تستوعب تلك الرسالة!#اسقاط_القروض_لليوم_73 pic.twitter.com/sIjx769O8N — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) February 16, 2019

وتتكرر المطالبات الشعبية بين الحين والآخر بإسقاط القروض التي في ذمم العديد من المواطنين، والذين يقدرون بين 400 _ 450 ألف مواطن مقترض، لإيصال مطالبهم إلى أمير البلاد المعروف بسخائه مع شعبه ومع الدول الأخرى، حيث تم تكريمه عام 2014 من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب ”قائد الإنسانية“، ومنح دولة الكويت لقب ”المركز الإنساني العالمي“ بسبب سخائها في التبرعات لمختلف الدول.