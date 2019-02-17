حكم جديد بحق الكويتي صقر الحشاش.. كم وصلت مدة سجنه؟

قضت محكمة الجنايات في الكويت، الأحد، بسجن المغرد صقر الحشاش، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة معروفة إعلاميًا بـ“العيب بالذات الأميرية“، حسب ما نشرت صحف محلية.

ومع الحكم الجديد، تصل مدة الأحكام الصادرة بحق الحشاش إلى 86 سنة و6 أشهر سجنًا، وفق صحف محلية.

وسبق أن قضت محكمة الجنايات بحبس الحشاش مددًا متفاوتة وصلت لأكثر من 80 عامًا، من خلال أحكام قضائية عدة صدرت ضده غيابيًا؛ نظرًا لوجوده خارج البلاد.

ويتهم صقر الحشاش بـ“الإساءة إلى مسند الإمارة وإلى السلطة القضائية، بالإضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية“ في الكويت.