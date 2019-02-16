الكويت.. ضبط كمية من حبوب الإجهاض المحظورة برفقة طبيبة نسائية وافدة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت كميات كبيرة من حبوب الإجهاض المحظورة برفقة طبيبة نسائية وافدة، بعد محاولتها إدخالها بطريقة سرية من خلال حقيبة خاصة بعد إحضارها من بلدها.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصادر أمنية أن ”عملية الضبط تمت على ضوء معلومات سرية من أحد المصادر؛ حيث تبين أن الطبيبة تعمل بهذه التجارة الممنوعة من خلال بيع حبوب الإجهاض للوافدات الآسيويات الراغبات بالإجهاض وذلك نظير 100 دينار للحبة الواحدة“.

وأضافت المصادر أن ”التحقيق مع الطبيبة قاد إلى اعترافها بالقيام بهذه الجريمة منذ مدة ليست قريبة، وأن زبائنها من الآسيويين“.

يذكر أن الطبيبة المختصة بالنسائية والولادة تعمل في مستشفى خاص، وتتقاضى راتبًا شهريًا مقداره 2700 دينار أي نحو 8000 دولار.

وتشكل نسبة الوافدين في الكويت أكثر من ثلثي سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 4 ملايين نسمة.